Казанское «Динамо» отказывается лететь в Италию на ответный матч 1/4 финала Кубка CEV

Волейбольный клуб «Динамо-Казань» не сможет вылететь в Италию на ответный матч 1/4 финала Кубка CEV с «Бусто-Арсицио», сообщил директор российской команды Сергей Чернышов. По словам Черыншова, руководство Европейской конфедерации волейбола (CEV) отказалось переносить матч из Италии, где наблюдается сложная обстановка из-за распространения коронавируса. Матч должен состояться 11 марта, организаторы проведут его без зрителей. Но, как поясняет Чернышов, российский клуб не сможет добраться до Италии.
«Нам всё-таки поставили игру 11 марта в Бусто-Арсицио. Мы в тесном контакте со Всероссийской федерацией волейбола. Надеемся, при помощи ВФВ всё-таки удастся перенести этот матч на нейтральную территорию. В Италию команда не может лететь. Нам непонятно решение CEV перенести другие еврокубковые игры в Словению, а нашу игру не переносить», — цитирует Чернышова РИА «Новости».
Первая встреча команд завершилась победой российского клуба со счётом 3-0.
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