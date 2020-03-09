Американский эксперт — о Валиевой: какое бы место она заняла на взрослом чемпионате мира?

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе на юнирском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине. За свой прокат Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката — 227,30. Обе цифры — новые мировые рекорды в одиночном катании среди юниорок.

Валиева выиграла золото. Серебряным призёром стала её соотечественница Дарья Усачёва. Тройку призёров замкнула американка Алиса Лью.

«Камила Валиева, 13 лет, знает лишь одну скорость – головокружительную. Ошиблась на выезде с первого четверного тулупа, успешно выполнила второй (в каскаде с двойным тулупом). Четвёртая подряд и девятая за последние 10 лет русская победительница юниорского чемпионата мира. Какое бы место она заняла на взрослом чемпионате мира?» — написал Херш в своём «твиттере».