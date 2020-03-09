«У меня требовали фото в белье». Велогонщица рассказала, почему решила принять допинг

Французская велогонщица Мэрио Сико, сдавшая положительную допинг-пробу в июне 2019 года, рассказала, почему решила принимать допинг. Спортсменка призналась, что заказала 10 ампул ЭПО из Китая. Но, по словам Сико, её вынудили принимать запрещённые препараты руководители команды.

Так, по словам Сико, на неё давил спортивный директор команды Doltcini – Van Eyck Марк Браске требовал, чтобы спортсменка присылала ему фото в нижем белье спереди и сзади раз в неделю. Браске якобы хотел контролировать вес спортсменки, называя её слишком толстой.

«Я постоянно испытывала давление. Надеялась, что он перестанет доставать меня, если я буду показывать результаты. Браске обещал, что удаляет мои фотографии в нижнем белье, но теперь я не знаю, всё так и было или нет», — цитирует Сико Cyclingnews.

Теперь 27-летняя спортсменка надеется, что ей сократят срок дисквалификации, учитывая все обстоятельства.