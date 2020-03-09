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Матч казанского «Динамо» в Кубке ЕКВ перенесён из Италии в Словению

Матч казанского «Динамо» в Кубке ЕКВ перенесён из Италии в Словению
Другие / Волейбол 0

Ответный матч четвертьфинала женского волейбольного Кубка ЕКВ между казанским «Динамо» и итальянским «Бусто-Арсицио» из-за угрозы коронавируса пройдёт в Мариборе (Словения), сообщил главный тренер российской команды Ришат Гилязутдинов.

«На данный момент ситуация такова, что матч состоится 11 марта в Мариборе. Но ситуация меняется ежедневно», — приводит слова Гилязутдинова ТАСС.

Матч должен был пройти в Италии ещё 4 марта, но был перенесён на неделю. Также было решено, что игра пройдёт без зрителей по соображениям безопасности. Однако лететь в Италию, где на сегодняшний день зафиксировано 7375 заражений и 366 смертей от COVID-19 (коронавируса), казанский клуб отказался.

В первом матче «Динамо» обыграло соперниц из Италии со счётом 3:0.

Казанское «Динамо» отказывается лететь в Италию на ответный матч 1/4 финала Кубка CEV
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