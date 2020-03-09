Матч казанского «Динамо» в Кубке ЕКВ перенесён из Италии в Словению
Ответный матч четвертьфинала женского волейбольного Кубка ЕКВ между казанским «Динамо» и итальянским «Бусто-Арсицио» из-за угрозы коронавируса пройдёт в Мариборе (Словения), сообщил главный тренер российской команды Ришат Гилязутдинов.
«На данный момент ситуация такова, что матч состоится 11 марта в Мариборе. Но ситуация меняется ежедневно», — приводит слова Гилязутдинова ТАСС.
Матч должен был пройти в Италии ещё 4 марта, но был перенесён на неделю. Также было решено, что игра пройдёт без зрителей по соображениям безопасности. Однако лететь в Италию, где на сегодняшний день зафиксировано 7375 заражений и 366 смертей от COVID-19 (коронавируса), казанский клуб отказался.
В первом матче «Динамо» обыграло соперниц из Италии со счётом 3:0.
Казанское «Динамо» отказывается лететь в Италию на ответный матч 1/4 финала Кубка CEV
Читайте также
- 9 марта 2020
-
19:05
-
18:49
-
18:37
-
17:53
-
17:36
-
17:30
-
17:10
-
16:58
-
15:24
-
15:19
-
14:43
-
14:07
-
13:42
-
13:31
-
12:59
-
12:49
-
12:44
-
12:29
-
12:01
-
11:50
-
11:41
-
11:00
-
10:04
-
09:46
-
00:34
-
00:16
-
00:01
- 8 марта 2020
-
23:47
-
22:52
-
22:29
-
22:01
-
20:23
-
20:15
-
20:01
-
19:31
Партнерский контент