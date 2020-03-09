Ватерполисты перенесли сборы перед олимпийской квалификацией из Италии в Россию

Главный тренер мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев прокомментировал перенос сборов перед олимпийским квалификационным турниром из Италии в Россию из-за ситуации с коронавирусом.

«Вместо сбора, который пришлось отменить, мы будем готовиться к отбору в России. К нам присоединится наша вторая команда, будем играть в тренировочном режиме с ними. По поводу самого турнира: пока об угрозе отмены отбора у нас нет никакой информации, никаких писем официальных в федерацию не приходило, так что надеемся, что всё пройдёт в запланированные сроки», — приводит слова Евстигнеева РИА «Новости».

Олимпийский квалификационный турнир пройдёт 22–29 марта в Роттердаме (Нидерланды). О его отмене речи на данный момент не идёт.