Сборная России по фехтованию не выступит на этапе Гран-при в США из-за коронавируса
Сборная России по фехтованию отказалась от участия в этапе Гран-при в Анахайме (США) из-за введения в штате Калифорния чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. На 13-15 марта в Анахайме запланированы соревнования рапиристов.
«Речь идёт о здоровье спортсменов и рисков оказаться в карантине или режиме самоизоляции, что соответственно нарушит тренировочный процесс и планы подготовки к участию в Играх XXXII Олимпиады в Токио», — говорится в информационном письме, опубликованном на сайте федерации.
В США число лиц, заразившихся коронавирусом, превысило 700 человек. По числу заразившихся штат Калифорния занимает третье место в стране.
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