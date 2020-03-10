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Сборная России по фехтованию не выступит на этапе Гран-при в США из-за коронавируса

Сборная России по фехтованию не выступит на этапе Гран-при в США из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по фехтованию отказалась от участия в этапе Гран-при в Анахайме (США) из-за введения в штате Калифорния чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. На 13-15 марта в Анахайме запланированы соревнования рапиристов.

«Речь идёт о здоровье спортсменов и рисков оказаться в карантине или режиме самоизоляции, что соответственно нарушит тренировочный процесс и планы подготовки к участию в Играх XXXII Олимпиады в Токио», — говорится в информационном письме, опубликованном на сайте федерации.

В США число лиц, заразившихся коронавирусом, превысило 700 человек. По числу заразившихся штат Калифорния занимает третье место в стране.

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