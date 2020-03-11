«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Дохе

Действующие чемпионы мира россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура категории «4 звезды» по пляжному волейболу в Дохе (Катар). Для ведущих российских пар это первые международные соревнования в 2020 году.
В 1/8 финала Красильников и Стояновский обыграли голландцев Стивена ван де Вельде и Кристиана Варенхорста со счётом 2:0 (21:19, 28:26). За выход в полуфинал Вячеслав и Олег сыграют с мексиканской парой Хосуэ Гастон/Хосе Луис.
Серебряные призёры Евро-2019 Илья Лешуков и Константин Семёнов завершили борьбу на стадии 1/8 финала, уступив американскому дуэту Джейк Гибб/Тейлор Крэбб – 0:2 (19:21, 18:21).
Ещё одни участники из России, пара Игорь Величко и Валерий Самодай, не сумели преодолеть квалификацию.
- 11 марта 2020
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