«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Дохе

Действующие чемпионы мира россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура категории «4 звезды» по пляжному волейболу в Дохе (Катар). Для ведущих российских пар это первые международные соревнования в 2020 году.

В 1/8 финала Красильников и Стояновский обыграли голландцев Стивена ван де Вельде и Кристиана Варенхорста со счётом 2:0 (21:19, 28:26). За выход в полуфинал Вячеслав и Олег сыграют с мексиканской парой Хосуэ Гастон/Хосе Луис.

Серебряные призёры Евро-2019 Илья Лешуков и Константин Семёнов завершили борьбу на стадии 1/8 финала, уступив американскому дуэту Джейк Гибб/Тейлор Крэбб – 0:2 (19:21, 18:21).

Ещё одни участники из России, пара Игорь Величко и Валерий Самодай, не сумели преодолеть квалификацию.