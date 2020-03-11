«Кузбасс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Заксу»

Действующий чемпион России, дебютант Лиги чемпионов, кемеровский «Кузбасс», стал первым полуфиналистом главного волейбольного еврокубка. В ответном выездном матче 1/4 финала «Кузбасс» нанёс поражение польской «Заксе» со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:18, 25:20).
Первая встреча завершилась домашним поражением кемеровчан на тай-брейке (2:3). В итоге по сумме двух матчей «Кузбасс» продолжает борьбу за титул сильнейшей команды Европы.
В ответном четвертьфинале лучшим игроком был Виктор Полетаев, набравший 24 очка. Евгений Сивожелез подал 2 эйса. Полетаев, Антон Карпухов и Михаил Щербаков поставили по 2 результативных блока.
Остальные полуфиналисты станут известны позднее, так как матчи перенесены из-за угрозы коронавируса. «Закса» и «Кузбасс» играли без зрителей.
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Четвертьфинал. Ответный матч
«Закса» (Польша) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (25:21, 23:25, 18:25, 20:25).
Первый матч — 3:2.
- 11 марта 2020
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22:13
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21:38
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20:57
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20:32
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20:07
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19:51
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19:20
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18:45
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18:30
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18:12
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17:53
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17:28
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16:58
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16:40
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16:38
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16:02
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15:07
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14:42
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14:26
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14:05
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13:46
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13:33
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13:17
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13:16
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13:01
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12:49
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12:13
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11:59
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11:53
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11:27
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11:21
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11:11
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10:50
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10:40
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10:22