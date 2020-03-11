«Кузбасс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Заксу»

Действующий чемпион России, дебютант Лиги чемпионов, кемеровский «Кузбасс», стал первым полуфиналистом главного волейбольного еврокубка. В ответном выездном матче 1/4 финала «Кузбасс» нанёс поражение польской «Заксе» со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:18, 25:20).

Первая встреча завершилась домашним поражением кемеровчан на тай-брейке (2:3). В итоге по сумме двух матчей «Кузбасс» продолжает борьбу за титул сильнейшей команды Европы.

В ответном четвертьфинале лучшим игроком был Виктор Полетаев, набравший 24 очка. Евгений Сивожелез подал 2 эйса. Полетаев, Антон Карпухов и Михаил Щербаков поставили по 2 результативных блока.

Остальные полуфиналисты станут известны позднее, так как матчи перенесены из-за угрозы коронавируса. «Закса» и «Кузбасс» играли без зрителей.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Четвертьфинал. Ответный матч

«Закса» (Польша) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (25:21, 23:25, 18:25, 20:25).

Первый матч — 3:2.