Девятьяров: не хочется повторения печальной истории Сергея Устюгова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров прокомментировал победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.

«Уверен, Большунов на этом не остановится и в будущих сезонах постарается продолжить своё победное шествие, улучшая показатели. Александр ещё молод и способен долго выступать на самом высоком уровне. Это уникальный спортсмен, поражающий своей стабильностью. Надеюсь на дальнейшие его победные выступления. Как и на успехи других отечественных лыжников.

Хочется верить, что нас допустят до пекинской Олимпиады. Необходимо добиться того, чтобы туда поехали наши спортсмены, включая Большунова, которому в 2022 году будет 25 лет — самый пик для лыжника. Не хочется повторения печальной истории Сергея Устюгова, который, будучи в отличной форме, не был приглашён на Игры-2018 из-за санкций против России. Понятно, что многим конкурирующим странам не хотелось бы выступлений наших спортсменов, особенно когда они добиваются побед и оставляют других без медалей. Но нужно сделать всё, чтобы наши парни и девчонки там были", — цитируют Девятьярова «Известия».

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира сезона-2019/2020.