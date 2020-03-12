Сборная Швеции по лыжным гонкам снялась со «Спринт Тура»

Сборная Швеции по лыжным гонкам отказалась от участия в «Спринт Туре», сообщает Aftonbladet. Команда в ближайшее время вылетит на родину.

Вчера, 11 марта, стало известно, что шведы из-за угрозы распространения коронавируса отказались от участия в заключительных дистанционных гонках, которые пройдут в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта.

«В связи с неопределённостью из-за отмены рейсов и запрета на перелёты мы не хотим рисковать, чтобы наши лыжники не смогли вернуться домой из Канады в этот уик-энд. Именно поэтому мы решили уже сегодня отправиться домой», — сказал менеджер сборной Швеции Даниэль Фараус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.