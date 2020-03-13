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Из-за коронавируса приостановлены все соревнования по фехтованию

Из-за коронавируса приостановлены все соревнования по фехтованию
Другие / Прочие виды спорта 0

Главный тренер сборной России и вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) приостановила все соревнования на 30 дней. Кроме того, организация попросила Международный олимпийский комитет продлить отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Решение связано с угрозой распространения коронавируса.

«Вчера мы получили письмо от FIE об отмене или переносе всех международных соревнований в ближайшие 30 дней. Где и когда пройдут эти соревнования, пока неизвестно. Насколько я знаю, FIE запросила у МОК перенос олимпийской квалификации на тот же срок. Однако я не очень понимаю, как это реализовать, потому что происходит накладка. До конца марта шёл прямой отбор на Игры – Анахайм, Буэнос-Айрес, Будапешт, Санкт-Никлаас, Ташкент, а в 20-х числах апреля начинался континентальный отбор за последнее место в индивидуальных соревнованиях. Их тоже переносят, ведь пройти турниры должны были, например, в Сеуле и Мадриде», — цитирует Мамедова РИА «Новости».

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