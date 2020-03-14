Мужской ЧМ-2020 по кёрлингу отменён из-за распространения коронавируса

Мужской чемпионат мира по кёрлингу 2020 года отменён из-за распространения коронавируса. Турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Глазго (Шотландия).

«Следуя рекомендациям шотландского правительства, с глубоким сожалением вынуждены отменить чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин. Нашим главным приоритетом является безопасность и благополучие спортсменов, официальных лиц, персонала и болельщиков, но сейчас это не может быть гарантировано. Выражаю искреннюю признательность нашим спортсменам и иным лицам за терпение и понимание вопроса», — приводит слова президента WCF Кейт Кейтнесс сайт Всемирной федерации кёрлинга (WCF).

Отмечается, что WCF рассмотрит возможность изменения порядка набора квалификационных очков для Олимпийских игр.