Комиссия спортсменов ВФЛА встревожена ограничениями в допуске россиян на ОИ-2020

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выступила с заявлением относительно ограничений в допуске российских атлетов в нейтральном статусе на Олимпийские игры — 2020 и чемпионат Европы, наложенных Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics). На эти и другие крупные турниры может быть допущено не более 10 атлетов из России.
«Комиссия спортсменов ВФЛА, с одной стороны, с удовлетворением, с другой — с неким замешательством восприняла решения Совета World Athletics. Мы приветствуем возобновление выдачи нейтрального статуса российским спортсменам. Надеемся, что подобный шаг навстречу станет основой для поэтапного возвращения доверия к ВФЛА и российской лёгкой атлетике в целом.
Однако комиссия с тревогой отмечает, что, несмотря на определённый прогресс ситуации в целом, столь жёсткие ограничения на допуск нейтральных спортсменов на Олимпийские игры и чемпионат Европы — 2020 всё ещё ставят российских атлетов в неравные условия для отбора на крупнейшие соревнования нынешнего сезона, что противоречит спортивному принципу. Надеемся, конструктивная позиция руководства ВФЛА, ОКР и Минспорта и открытость к сотрудничеству с World Athletics позволят как можно скорее смягчить эти ограничения, а в перспективе и вовсе их устранить.
Комиссия спортсменов призывает российских легкоатлетов продолжать подготовку и выполнять олимпийские нормативы, а руководство ВФЛА чётко разъяснить спортсменам свою позицию по данному ограничению и варианты выхода из ситуации», — говорится в заявлении комиссии спортсменов в «Инстаграме».
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