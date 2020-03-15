Сезон Супер Регби приостановлен из-за коронавируса

Сезон Супер Регби — крупнейший регбийный чемпионат Южного полушария для клубов — из-за пандемии коронавируса приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.



Такое решение было принято по причине повсеместного развития коронавируса. В частности, правительство Новой Зеландии установило обязательный 14-дневный карантин для каждого, кто прибывает в страну из-за границы.



Учитывая, что 5 команд Супер Регби из 15 представляют Новую Зеландию, Регбийный союз Новой Зеландии, ЮАР, Австралии и Аргентины (SANZAAR) принял решение о приостановке турнира.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек, в России — 59.