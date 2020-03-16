Вяльбе: в ноябре мы проводить чемпионат России не будем

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что чемпионат России по лыжным гонкам, который был перенесён в связи с угрозой распространения коронавируса, не будет проведён в ноябре, как сообщалось ранее.

«В связи с пандемией коронавируса чемпионат России в Тюмени не состоится. Нам предложили перенести его на ноябрь, но в эти сроки мы проводить его не будем. Мы ведём работы по переносу соревнований в Архангельскую область, чтобы провести чемпионат в Малиновке в ближайшее время», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Изначально соревнования должны были пройти в Тюмени с 28 марта по 5 апреля. На минувшей неделе исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило сообщил, что чемпионат России пройдёт без зрителей. Однако в итоге соревнования были отменены.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.