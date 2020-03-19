Российские синхронистки показали номер в воде на песню Little Big. Видео

Сборная России по синхронному плаванию решила поддержать российскую музыкальную группу Little Big, которая лишилась возможности выступить на конкурсе «Евровидение» из-за пандемии коронавируса. Видео появилось в «инстаграме» синхронистки Аллы Шишкиной.
«Несмотря на отмену «Евровидения» в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы лучшие!
В видео снимались Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и Алла Шишкина», — подписала спортсменка видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.
30-летняя Шишкина — двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.
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