«Отгадаете, что это?» Исинбаева подарила дочери микроскоп и получила ироничный ответ
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева рассказала о подарке дочери на 8 Марта. Спортсменка подарила ей микроскоп, о чём сообщила в «Инстаграме». В объективе устройства оказался неизвестный предмет, и Исинбаева предложила подписчикам угадать, что это такое.
«Подарили дочери на 8 Марта микроскоп (это была её просьба). Теперь всё в доме подлежит тщательному осмотру. Отгадаете, что это?» — написала Исинбаева, прикрепив текст к фотографии.
«Новая поправка в Конституцию», — ответил один из пользователей.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Исинбаевой.
Исинбаева закончила карьеру в 2016 году.
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