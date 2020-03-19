«Отгадаете, что это?» Исинбаева подарила дочери микроскоп и получила ироничный ответ

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева рассказала о подарке дочери на 8 Марта. Спортсменка подарила ей микроскоп, о чём сообщила в «Инстаграме». В объективе устройства оказался неизвестный предмет, и Исинбаева предложила подписчикам угадать, что это такое.

«Подарили дочери на 8 Марта микроскоп (это была её просьба). Теперь всё в доме подлежит тщательному осмотру. Отгадаете, что это?» — написала Исинбаева, прикрепив текст к фотографии.

«Новая поправка в Конституцию», — ответил один из пользователей.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Исинбаевой.

Исинбаева закончила карьеру в 2016 году.