Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Отгадаете, что это?» Исинбаева подарила дочери микроскоп и получила ироничный ответ

«Отгадаете, что это?» Исинбаева подарила дочери микроскоп и получила ироничный ответ
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева рассказала о подарке дочери на 8 Марта. Спортсменка подарила ей микроскоп, о чём сообщила в «Инстаграме». В объективе устройства оказался неизвестный предмет, и Исинбаева предложила подписчикам угадать, что это такое.

«Подарили дочери на 8 Марта микроскоп (это была её просьба). Теперь всё в доме подлежит тщательному осмотру. Отгадаете, что это?» — написала Исинбаева, прикрепив текст к фотографии.

«Новая поправка в Конституцию», — ответил один из пользователей.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Исинбаевой.

Исинбаева закончила карьеру в 2016 году.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020