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Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе перенесли из-за коронавируса

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе перенесли из-за коронавируса
Другие / Борьба 0

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на неопределённый срок проведение предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Об этом сообщил первый вице-президент ФСБР, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.

«Безопасность людей превыше всего, и было принято решение перенести предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе на неопределённый срок», — приводит слова Фадзаева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Напомним, в настоящее время во всём мире из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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