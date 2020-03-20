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Исинбаева призвала не паниковать и не слушать новости из телевизора о коронавирусе

Исинбаева призвала не паниковать и не слушать новости из телевизора о коронавирусе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева дала совет на фоне пандемии коронавируса. По словам спортсменки, в такое время необходимо не паниковать и критически относится к поступающей информации.

«Всем позитива, и, пожалуйста, без паники! Рекомендую слушать больше не новости из телевизора, а мнения компетентных вирусологов и профессоров», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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