Исинбаева призвала не паниковать и не слушать новости из телевизора о коронавирусе

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева дала совет на фоне пандемии коронавируса. По словам спортсменки, в такое время необходимо не паниковать и критически относится к поступающей информации.

«Всем позитива, и, пожалуйста, без паники! Рекомендую слушать больше не новости из телевизора, а мнения компетентных вирусологов и профессоров», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.