Сотникова — о шраме от операции: зачем скрывать то, что меня украшает?

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова показала шрам от операции на позвоночнике, после которой объявила о завершении спортивной карьеры.
«Все смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, будто это ожерелье на миллиард. Правильно? Правильно», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #моймиллиарднамне #боевойшрам #навсюжизнь.
Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз она выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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