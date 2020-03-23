Клишина поделилась пятью неизвестными фактами о себе

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, поделилась с подписчиками в «Инстаграме» неизвестными фактами о себе.

«1. Мой любимый европейский город — Рим.

2. Мой личный рекорд прыжка с места — 3,05 м.

3. Изначально меня хотели назвать Марией.

4. Первый город, в который я выехала на соревнования, был Москва.

5. Мой личный рекорд в жиме лёжа — только 40 кг», — написала спортсменка, прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.