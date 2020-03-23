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Клишина поделилась пятью неизвестными фактами о себе

Клишина поделилась пятью неизвестными фактами о себе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, поделилась с подписчиками в «Инстаграме» неизвестными фактами о себе.

«1. Мой любимый европейский город — Рим.
2. Мой личный рекорд прыжка с места — 3,05 м.
3. Изначально меня хотели назвать Марией.
4. Первый город, в который я выехала на соревнования, был Москва.
5. Мой личный рекорд в жиме лёжа — только 40 кг», — написала спортсменка, прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

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