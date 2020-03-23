Легков: идея создания Музея олимпийской славы воплотилась в жизнь

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о создании Музея олимпийской славы в Пересвете.
«Идея создания Музея олимпийской славы воплотилась в жизнь. Спасибо огромное всем, кто помогал в этом. Теперь каждый человек может прийти и воочию увидеть главные спортивные награды, завоёванные нашими спортсменами на Олимпиадах! Кроме олимпийских медалей здесь знаменитая винтовка Антона Шипулина, победоносные лыжи Ивана Алыпова, мои и даже короля лыж Петтера Нортуга (не смогли отказать норвежской легенде и приняли его дар нашему музею). Тут Ольга Зайцева и Ирина Слуцкая. Алексей Петухов и Юрий Постригай! Их медали, личные вещи, олимпийский инвентарь и интерактивные истории о каждом чемпионе.
Те, кто уже успел прийти сюда, говорят, что тут получилась особая атмосфера. Мы все — создатели и участники этого музея — очень хотели, чтобы было именно так! Чтобы каждый человек почувствовал то, что чувствовал каждый из нас на олимпийском пьедестале. И чтобы наши дети, глядя на это, обязательно добились своих побед!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Александра Легкова.
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