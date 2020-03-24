Вяльбе: надеюсь, что рано или поздно Россия сможет обыграть Норвегию на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила надежду, что однажды Россия обыграет Норвегию на чемпионате мира по лыжным гонкам.

В 2021 году турнир пройдёт в Оберстдорфе (Германия). В 2019 в Зеефельде (Австрия) сборная России завоевала 8 медалей — 5 серебряных и 3 бронзовых. Норвежцы получили 18 медалей, десять из которых высшего достоинства.

В сезоне-2019/20 россиянин Александр Большунов выиграл Кубок мира в общем зачёте.

«Я оптимист и надеюсь, что рано или поздно мы сможем обыграть Норвегию на чемпионате мира. Норвежцы не любят и не умеют проигрывать, поэтому победа Большунова на «Тур де Ски» и в общем зачёте для них — психологическая травма. Надо этим воспользоваться и реализовать как можно больше своих шансов на ЧМ-2021. У нас хорошая команда, и мы очень сильно стараемся стать лучше год от года», — приводят слова Вяльбе «Известия».