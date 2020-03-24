Вяльбе: надеюсь, что рано или поздно Россия сможет обыграть Норвегию на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила надежду, что однажды Россия обыграет Норвегию на чемпионате мира по лыжным гонкам.
В 2021 году турнир пройдёт в Оберстдорфе (Германия). В 2019 в Зеефельде (Австрия) сборная России завоевала 8 медалей — 5 серебряных и 3 бронзовых. Норвежцы получили 18 медалей, десять из которых высшего достоинства.
В сезоне-2019/20 россиянин Александр Большунов выиграл Кубок мира в общем зачёте.
«Я оптимист и надеюсь, что рано или поздно мы сможем обыграть Норвегию на чемпионате мира. Норвежцы не любят и не умеют проигрывать, поэтому победа Большунова на «Тур де Ски» и в общем зачёте для них — психологическая травма. Надо этим воспользоваться и реализовать как можно больше своих шансов на ЧМ-2021. У нас хорошая команда, и мы очень сильно стараемся стать лучше год от года», — приводят слова Вяльбе «Известия».
- 24 марта 2020
-
00:44
-
00:33
-
00:18
-
00:09
- 23 марта 2020
-
23:59
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
22:51
-
22:34
-
21:37
-
21:20
-
20:24
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
18:36
-
18:28
-
17:56
-
17:34
-
16:12
-
14:56
-
12:08
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:26
-
11:10
-
10:59
-
10:48
-
10:35
-
10:21
-
09:36
-
09:27
-
09:00