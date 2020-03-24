Получены возможные доказательства искусственного происхождения коронавируса

Журналистам удалось обнаружить научную публикацию в журнале Nature, датированную 2015 годом, которая была посвящена методике создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия лёгких человека, сообщают «Известия».
Отмечается, что исследованиями занимались два сотрудника Уханьского института вирусологии. В публикации говорится, что на подобные работы в США наложены ограничения, которые отдельные исследовательские коллективы сумели обойти, заполучив специальное разрешение от американских властей.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
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