Получены возможные доказательства искусственного происхождения коронавируса

Журналистам удалось обнаружить научную публикацию в журнале Nature, датированную 2015 годом, которая была посвящена методике создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия лёгких человека, сообщают «Известия».

Отмечается, что исследованиями занимались два сотрудника Уханьского института вирусологии. В публикации говорится, что на подобные работы в США наложены ограничения, которые отдельные исследовательские коллективы сумели обойти, заполучив специальное разрешение от американских властей.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.