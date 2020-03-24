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World Athletics поддержала решение о переносе Олимпийских игр

World Athletics поддержала решение о переносе Олимпийских игр
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) поддержала решение властей Японии и Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпийские игры 2020 года на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Мы приветствуем решение МОК и правительства Японии перенести Олимпийские игры на 2021 год. Именно этого хотят спортсмены. Мы считаем, что данное решение даст спортсменам, волонтёрам и чиновникам передышку, а также уверенность в столь сложные и неопределённые времена.

World Athletics продолжит делать всё возможное, чтобы можно было сохранить летний сезон 2020 года. Мы также планируем ускорить рассмотрение системы олимпийской квалификации в сотрудничестве с МОК. Постараемся как можно скорее опубликовать все изменения в процессе», — говорится на сайте организации.

Исинбаева обратилась к спортсменам и болельщикам в связи с переносом Олимпийских игр
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