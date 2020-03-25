Тренер ЦСКА обвинил бывшего капитана команды Ковалёва в непрофессионализме

Олег Кулешов, главный тренер гандбольного клуба ЦСКА, ранее выступавшего под названием «Спартак», рассказал об уходе из команды капитана Дмитрия Ковалёва.

«Конфликта не было, были неоправданные ожидания в отношении капитана команды. Ещё когда я возглавлял сборную России в 2015 году на чемпионате мира в Катаре, была похожая ситуация. Тогда мы потерпели фиаско в последнем матче предварительного этапа против Аргентины и потеряли шансы на участие в олимпийской квалификации, но нам было важно сохранить репутацию российского гандбола и достойно завершить выступления. Ковалёв был капитаном и должен был показать образец спортивного поведения и соблюдения режима, но в тот же вечер, как мне известно, просто пошёл в бар.

Но, несмотря на ту ситуацию, я видел его «лидером раздевалки», наставником для молодых игроков, когда возглавил клуб осенью 2019 года. Мы с ним это обсуждали, он знал, что очень важен для меня как для тренера именно на капитанском мостике. Но спустя время Ковалёв стал прикрываться своим опытом и заслугами, ссылаться на постоянные проблемы, вместо того чтобы вести за собой коллектив к победам», — цитирует Кулешова «Спорт-экспресс».