Егорян: хотела уходить из спорта, Олимпиада в Токио должна была стать у меня последней

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию россиянка Яна Егорян поделилась мнением о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Что думаю о переносе Игр? Как у спортсмена, у меня одно мнение на этот счёт, а как у обычного человека — другое. Это правильное решение. Сейчас ситуация стала очень серьёзной. Во всём мире число заболевших растёт, и невозможно предсказать, что случится дальше. Проводить Олимпийские игры в такое время, когда нас в первую очередь должно заботить собственное здоровье и здоровье близких, было нельзя. К этому всё шло, и я рада, что в итоге всё завершилось именно так.

Что думаю со спортивной точки зрения? Конечно, есть обида. В первую очередь непонятно, как быть возрастным спортсменам. Ведь для кого-то эта Олимпиада должна была стать последней, кто-то готовился именно к тому, чтобы выступить уже через полгода, а не через полтора. Непонятно, что теперь делать им: уходить сейчас или ждать ещё. Это может быть очень тяжёлое решение. Я тоже хотела уходить из спорта, эта Олимпиада должна была быть у меня последней, такие мысли присутствовали.

Новость о переносе появилась меньше суток назад. Разумеется, решать сейчас рано. И вообще что-то планировать, смотреть в будущее совершенно бессмысленно. Думать нужно не об Олимпиаде и тренировках, а о том, как всем вместе остановить эту болезнь, как её победить. Всем сейчас нужно соблюдать меры предосторожности, вносить свой вклад в борьбу с вирусом.

Но у людей странная реакция на происходящее. Все так удивляются, что нужно мыть руки, соблюдать гигиену. Вам ведь это и раньше нужно было делать! Почему раньше вас это так не заботило? Почему только сейчас все стали скупать мыло и антисептики? Мне это непонятно. На нас сейчас лежит большая ответственность, и мы не можем подвести весь мир своим легкомысленным отношением», — приводит слова Егорян «RT на русском».