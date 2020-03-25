Обращение Путина по ситуации с коронавирусом: начало прямой трансляции — в 15:00

Президент Российской Федерации Владимир Путин изменил график своей работы на 25 марта, отменил вылет в Санкт-Петербург и подготовил обращение к жителям России, посвящённое текущей ситуации с коронавирусом. Прямая трансляция начнётся в 15:00 мск.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России на сегодня, 25 марта, известно о 658 заразившихся, причём полностью выздоровело 29 человек, кроме того зафиксирован один летальный исход.