Директор «Самбо-70» отреагировал на визит Путина в больницу в Коммунарке в форме школы

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о визите президента России Владимира Путина в инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом. Глава государства приехал в больницу в костюме «Самбо-70».
«Да мне вчера человек 60 позвонило уже. Даже по Первому каналу сказали, что он был в костюме «Самбо-70». Мы ему постоянно костюмы обновляем. Вот у нас летом проходит ежегодный турнир. На нём мы обычно дарим почётным гостям такую форму. Не только Путину. И он уже не первый раз получал этот презент, любит ходить в нашей форме.
Просто мы делам её удобной, а не просто как объект для нанесения бренда. Для нас важнее пиара, чтобы людям было удобно. Тем более такому человеку. Он же дзюдоист, самбист. Причём ходит больше в форме самбо», — приводит слова Лайшева телекомпания «Новый век».
- 25 марта 2020
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