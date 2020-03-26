ВОЗ признала бесполезность самоизоляции в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. По его словам, такие меры способны помочь лишь выиграть время в борьбе с вирусом, однако окончательно обезопасить жизнь людей таким образом не удастся.

Также Гебреисус отметил, как можно снизить скорость распространения инфекции: надо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, выявить всех инфицированных и увеличить количество тестов на коронавирус, готовить дополнительные больницы для приёма пациентов, следить за всеми контактами инфицированных.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 658 случаях заражения. Полностью выздоровели 29 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.