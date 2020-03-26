В России за сутки коронавирусом заразилось 182 человека, из них 136 в Москве

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 182 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 840 человек, из которых выздоровело 38. Зафиксировано три летальных исхода.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 136

Свердловская область — 7

Санкт-Петербург — 5

Пермский край — 5

Якутия — 4

Ставропольский край — 3

Республика Татарстан — 3

Челябинская область — 3

Красноярский край — 3

Псковская область — 2

Самарская область — 2

Ханты-Мансийский АО — 2

Бурятия — 2

Хакасия — 1

Кемеровская область — 1

Новосибирская область — 1

Томская область — 1

Хабаровский край — 1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.