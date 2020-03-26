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В России за сутки коронавирусом заразилось 182 человека, из них 136 в Москве

В России за сутки коронавирусом заразилось 182 чел
В России за сутки коронавирусом заразилось 182 человека, из них 136 в Москве
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В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 182 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 840 человек, из которых выздоровело 38. Зафиксировано три летальных исхода.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 136
Свердловская область — 7
Санкт-Петербург — 5
Пермский край — 5
Якутия — 4
Ставропольский край — 3
Республика Татарстан — 3
Челябинская область — 3
Красноярский край — 3
Псковская область — 2
Самарская область — 2
Ханты-Мансийский АО — 2
Бурятия — 2
Хакасия — 1
Кемеровская область — 1
Новосибирская область — 1
Томская область — 1
Хабаровский край — 1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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