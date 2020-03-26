Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину, сообщает РИА «Новости». Причина такого решения — угроза распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, по причине риска распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того, зафиксировано три летальных исхода.
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