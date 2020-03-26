Российский велогонщик Закарин ждёт результатов теста на коронавирус

Российский велогонщик команды ССС Ильнур Закарин рассказал о взятых у него анализах на коронавирус после возвращения в Россию с Кипра.
«Я сейчас нахожусь в Набережных Челнах. У меня взяли тесты после того, как прилетел из Кипра. Жду результатов. Потом планирую поехать в Крым или в Сочи, там буду тренироваться», — цитирует Закарина «Р-Спорт».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 117 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.
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