Источник: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

Народный артист РФ болельщик тенниса и ФК «Локомотив» Игорь Николаев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает канал «112» в «Телеграме».



«Мы с Игорем разговаривали позавчера, он жаловался, что простыл после гастролей. Мы ведь готовим концерт в «Крокус Сити холл» 11 ноября, посвященный его юбилею, я выступаю организатором. Кроме того, записали на днях произведение к Дню Победы. Обсуждали различные рабочие моменты, он был в нормальном состоянии. Обычная легкая простуда. К сожалению, о его здоровье сейчас мне ничего не известно», — заявил известный продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Комсомольской правде».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 26 марта в России подтверждено более 840 случаев заражения вирусом.

Состояние Льва Лещенко улучшилось