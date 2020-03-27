Губерниев предложил новые упражнения со стриженным котом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев продолжил заниматься гимнастикой со своим котом, которого недавно постриг.
«Ребята, всем здоровья! Сидим дома, бережём здоровье близких и человечества. Занимаемся спортом. Делаем выпады с котиком и всеми подручными средствами! Нам помогут терпение и ЗОЖ! И хватит просто так болтаться по людным местам! Только так мы остановим коронавирус! Согласны?» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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