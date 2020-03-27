В Индии полиция заставляет нарушителей карантина приседать и отжиматься. Видео

25 марта правительство Индии объявило о полном карантине в стране, на территории которой проживает порядка 1,3 миллиарда человек. Очевидно, не все граждане последовали указаниям властей — многие индийцы продолжают выходить на улицу, подвергая себя риску заражения коронавирусом.
Полиция страны нашла кардинальный выход из ситуации. Видя на улицах граждан, нарушающих карантин, правоохранители бьют их палками и заставляют выполнять различные физические упражнения. В частности, приседания и отжимания. Как сообщает AP, подобные методы применяются как в крупных городах наподобие Мумбаи и Нью-Дели, так и в относительно провинциальном штате Керала.
Видео доступно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 26 марта в Индии подтверждено более 850 случаев заражения вирусом.
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