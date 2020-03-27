Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА

На официальном сайте ВФЛА завершилось голосование за кандидатов в состав комиссии спортсменов. В голосовании, продолжавшемся четыре дня, приняли участие спортсмены — члены сборных команд России по лёгкой атлетике. Благодаря их голосам было определено девять кандидатов в комиссию спортсменов ВФЛА.



Претенденты делились на три группы: спортсмены, завершившие карьеру, действующие спортсмены взрослой возрастной категории и юниоры.



Приводим итоги голосования.



Спортсмены, завершившие карьеру — Елена Исинбаева, Татьяна Чебыкина.

Действующие спортсмены взрослой возрастной категории — Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая.

Юниоры — Дженнифер Акиниймика, Марк Бурдин.



Выбранные кандидатуры будут рассмотрены, согласно выработанным критериям, президиумом ВФЛА и утверждены на ближайшем его заседании, которое пройдет в режиме видеосвязи во вторник, 31 марта.