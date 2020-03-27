Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА

На официальном сайте ВФЛА завершилось голосование за кандидатов в состав комиссии спортсменов. В голосовании, продолжавшемся четыре дня, приняли участие спортсмены — члены сборных команд России по лёгкой атлетике. Благодаря их голосам было определено девять кандидатов в комиссию спортсменов ВФЛА.
Претенденты делились на три группы: спортсмены, завершившие карьеру, действующие спортсмены взрослой возрастной категории и юниоры.
Приводим итоги голосования.
Спортсмены, завершившие карьеру — Елена Исинбаева, Татьяна Чебыкина.
Действующие спортсмены взрослой возрастной категории — Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая.
Юниоры — Дженнифер Акиниймика, Марк Бурдин.
Выбранные кандидатуры будут рассмотрены, согласно выработанным критериям, президиумом ВФЛА и утверждены на ближайшем его заседании, которое пройдет в режиме видеосвязи во вторник, 31 марта.
- 27 марта 2020
-
23:13
-
22:40
-
22:22
-
22:17
-
22:02
-
21:44
-
21:28
-
21:07
-
20:42
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:15
-
18:45
-
17:59
-
17:42
-
16:54
-
16:33
-
16:16
-
16:03
-
15:44
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
14:02
-
13:38
-
13:26
-
12:59
-
12:57