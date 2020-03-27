Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА

Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

На официальном сайте ВФЛА завершилось голосование за кандидатов в состав комиссии спортсменов. В голосовании, продолжавшемся четыре дня, приняли участие спортсмены — члены сборных команд России по лёгкой атлетике. Благодаря их голосам было определено девять кандидатов в комиссию спортсменов ВФЛА.

Претенденты делились на три группы: спортсмены, завершившие карьеру, действующие спортсмены взрослой возрастной категории и юниоры.

Приводим итоги голосования.

Спортсмены, завершившие карьеруЕлена Исинбаева, Татьяна Чебыкина.
Действующие спортсмены взрослой возрастной категории — Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая.
Юниоры — Дженнифер Акиниймика, Марк Бурдин.

Выбранные кандидатуры будут рассмотрены, согласно выработанным критериям, президиумом ВФЛА и утверждены на ближайшем его заседании, которое пройдет в режиме видеосвязи во вторник, 31 марта.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020