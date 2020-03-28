Президента Международной федерации каноэ госпитализировали с коронавирусом

У президента Международной федерации каноэ (ICF) Хосе Перурены обнаружили коронавирус, сообщает ANSA. 74-летний функционер был доставлен в больницу города Мадрид (Испания).

Перурена является главой организации с 2008 года. Также с 2014 по 2019 годы он был президент Международной ассоциации Всемирных игр. Также он является почётным членом Международного олимпийского комитета.

Перурена в 1968 году принимал участие в Олимпийских играх в Мехико (Мексика), выступая в гребле на каноэ.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.