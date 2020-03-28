Известный комментатор устроил турнир собак, чтобы на нём поработать

Известный комментатор Эндрю Коттер выложил новый видеоролик в социальных сетях. В видео он прокомментировал соревнования двух собак.
Животные посоревновались в скорости поедания собачьего корма. Всё это происходило под эмоциональные возгласы Коттера.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Коттер работает на телеканале BBC. Он комментирует соревнования по гольфу, регби, теннису и лёгкой атлетике. Комментатор работал на Олимпийских играх, Уимблдоне, Турнире шести наций по регби и многих других соревнованиях.
Из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлены все крупные соревнования. В результате комментаторы фактически остались без работы.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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