Глава Национальной медицинской палаты рассказал, как россиянам уберечься от коронавируса

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль поделился рекомендациями, которые помогут россиянам избежать заражения коронавирусом.



«То, что нужно беречься от людей, имеющих признаки респираторного заболевания, беречь друг друга, избегать больших компаний, зря не болтаться по улицам, по возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть, категорически не ходить на работу, в общественные места и в поликлинику при появлении первых признаков любого респираторного заболевания, — уже ясно всем и должно быть жёстким правилом.



Поликлиники и предприятия — не для больных с респираторными заболеваниями. При появлении признаков респираторного заболевания можно дистанционно посоветоваться с созданными колл-центрами или вызвать медицинского работника на дом.



Если вы хотите использовать лифт и понимаете, что рядом стоит больной человек, не садитесь вместе с ним. Остерегайтесь кашляющих и чихающих в любом транспорте. И они должны быть в масках.



В магазинах используйте перчатки, когда берёте тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь.



Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно. Но нужно, чтобы они были в достатке в магазинах и аптеках. Хорошо использовать ультрафиолетовое облучение помещений, но при этом следует выходить из комнаты и беречь глаза», — цитирует Рошаля РИА «Новости».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч.