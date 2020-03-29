Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов и молиться дома, учитывая рекомендуемые меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — заявил Патриах в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Мария Египетская — христианская святая, проведшая 47 лет в пустыне в уединении, соблюдая пост. Ранее патриарх Кирилл утвердил молитвы за победу над коронавирусом.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч. В России зафиксировано уже более 1500 случаев заражения вирусом.