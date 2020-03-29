Губерниев готов помочь московским властям своим громким голосом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оперативно отреагировал на новость о том, что москвичей стали призывать оставаться дома через громкоговорители, и предложил свои услуги.



«Кстати, если московским и подмосковным властям нужен громкий и убедительный голос, чтобы послать всех… в дом, я готов!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Накануне первый день нерабочей недели в Москве показал, что далеко не все жители столицы соблюдают карантин и режим самоизоляции. Москвичи большими компаниями с детьми отправились на пикники.

Сегодня в Москве начали курсировать автомобили с установленными на крышах громкоговорителями, призывая жителей города оставаться дома, избегать мест скопления людей, соблюдать социальную дистанцию в два метра. В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парков временно приостановлено.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. В России зафиксировано более 1500 случаев заражения.