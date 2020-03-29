Москвичей по громкой связи призывают избегать мест скопления людей

В Москве начали курсировать автомобили с установленными на крышах громкоговорителями, призывая жителей города оставаться дома. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим ограничить пребывание на огороженных территориях, избегайте мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра.



В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парков временно приостановлено, просим отнестись с пониманием и не находиться на закрытых территориях», — призывает голос из динамика.



Ранее сообщалось, что 40% московских пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам ИВЛ, моложе 40 лет.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч. В России зафиксировано более 1500 случаев заражения.