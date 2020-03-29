С 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан

Мэр Москвы Сергей Собянин отдал новые распоряжения по соблюдению мер карантина и самоизоляции в столице. Если ранее ограничения касались только пенсионеров, то теперь всех без исключения жителей Москвы.



«Начиная с завтрашнего дня, 30 марта, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

А в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра столицы.

Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.