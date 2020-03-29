Губерниев рассказал, как можно гулять в условиях самоизоляции

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как можно гулять в условиях карантина и самоизоляции.
«Ребята, если вам так хочется погулять, гуляйте, как я, поздно вечером. А ещё лучше ночью, в лесу – здесь никого нет. Только упыри, вурдалаки, силы зла и кровавая заря, которая поднимается над городом и убережёт нас от злобного коронавируса», — сказал Губерниев.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, что с 30 марта в Москве и Подмосковье домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома и необходимости вынести бытовой мусор. Также тем, для кого неделя не является выходной, можно ходить на работу.
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