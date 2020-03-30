Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Мы начали превращаться в собак». Утяшева показала эпизод из жизни на карантине. Видео

«Мы начали превращаться в собак». Утяшева показала
«Мы начали превращаться в собак». Утяшева показала эпизод из жизни на карантине. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева показала в своём «инстаграме» видео с домашней вечеринки с детьми, которые предстали в образе собак. В настоящее время Утяшева с семьёй находится на карантине, введение которого было обусловлено риском распространения коронавируса.

«Шёл N-й день самоизоляции. Мы начали превращаться в собак. Маме грим накладывать не надо, я уже похожа на чау-чау. P. S. Тематику домашней вечеринки выбирали дети», — подписала видео гимнастка.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020