«Мы начали превращаться в собак». Утяшева показала эпизод из жизни на карантине. Видео

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева показала в своём «инстаграме» видео с домашней вечеринки с детьми, которые предстали в образе собак. В настоящее время Утяшева с семьёй находится на карантине, введение которого было обусловлено риском распространения коронавируса.

«Шёл N-й день самоизоляции. Мы начали превращаться в собак. Маме грим накладывать не надо, я уже похожа на чау-чау. P. S. Тематику домашней вечеринки выбирали дети», — подписала видео гимнастка.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.