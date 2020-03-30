В России за сутки коронавирусом заразилось 302 человека, зафиксирован 9-й летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 302 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 1836 человек, из которых выздоровело 38. Зафиксирован девятый летальный исход.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 212, область — 7

Коми — 15

Санкт-Петербург — 8

Бурятия — 5

Архангельская область — 4

Белгородская область — 3

Псковская область — 3

Адыгея — 3

Дагестан — 3

Кировская область — 3

Владимирская область — 2

Ивановская область — 2

Рязанская область — 2

Вологодская область — 2

Ленинградская область — 2

Мурманская область — 2

Кабардино-Балкария — 2

Марий Эл — 2

Пермский край — 2

Саратовская область — 2

Челябинская область — 2

Красноярский край — 2

Калужская область — 1

Липецкая область — 1

Тульская область — 1

Калининградская область — 1

Калмыкия — 1

Ставропольский край — 1

Оренбургская область — 1

Хакасия — 1

Алтайский край — 1

Иркутская область — 1

Новосибирская область — 1.