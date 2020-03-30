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В России за сутки коронавирусом заразилось 302 человека, зафиксирован 9-й летальный исход

В России за сутки коронавирусом заразилось 302 человека, зафиксирован 9-й летальный исход
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В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 302 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 1836 человек, из которых выздоровело 38. Зафиксирован девятый летальный исход.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 212, область — 7
Коми — 15
Санкт-Петербург — 8
Бурятия — 5
Архангельская область — 4
Белгородская область — 3
Псковская область — 3
Адыгея — 3
Дагестан — 3
Кировская область — 3
Владимирская область — 2
Ивановская область — 2
Рязанская область — 2
Вологодская область — 2
Ленинградская область — 2
Мурманская область — 2
Кабардино-Балкария — 2
Марий Эл — 2
Пермский край — 2
Саратовская область — 2
Челябинская область — 2
Красноярский край — 2
Калужская область — 1
Липецкая область — 1
Тульская область — 1
Калининградская область — 1
Калмыкия — 1
Ставропольский край — 1
Оренбургская область — 1
Хакасия — 1
Алтайский край — 1
Иркутская область — 1
Новосибирская область — 1.

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