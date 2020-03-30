Саночник Репилов: нахожусь дома на самоизоляции. Берегу себя и окружающих меня людей

Российский саночник Роман Репилов, ставший победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020, рассказал, чем занимается во время карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса.
«Сейчас я, как и многие из вас, нахожусь дома на самоизоляции. Берегу себя и окружающих меня людей. Никуда не выхожу, только за продуктами. В общем, нахожусь дома. Что ещё делать на карантине? Есть правильную еду и кормить ребёнка вкусным хлебом», — приводит слова Репилова «Матч ТВ».
Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.
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