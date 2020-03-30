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Путин провёл совещание с полпредами в федеральных округах в связи с пандемией коронавируса

Путин провёл совещание с полпредами в федеральных округах в связи с пандемией коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с полномочными представителями в федеральных округах. Во время совещания обсуждались меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Путин попросил полномочных представителей обеспечить выполнение поручений на местах и проконтролировать это. Также глава государства призвал Россию опираться на опыт других стран в борьбе с пандемией коронавируса.

Также Путин назвал конкретные задачи, которые будут стоять в ближайшее время:

оценить возможности конечного фонда;

использовать схемы межрегионального взаимодействия и принимать больных из других субъектов;

завершить инвентаризацию медучреждений и создать единую базу данных;

развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса в регионах;

обеспечить дополнительное обучение врачей для работы с ИВЛ;

своевременно выплачивать зарплату медикам.

Обращение Владимира Путина по ситуации с пандемией коронавируса
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