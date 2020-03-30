Путин провёл совещание с полпредами в федеральных округах в связи с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с полномочными представителями в федеральных округах. Во время совещания обсуждались меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Путин попросил полномочных представителей обеспечить выполнение поручений на местах и проконтролировать это. Также глава государства призвал Россию опираться на опыт других стран в борьбе с пандемией коронавируса.
Также Путин назвал конкретные задачи, которые будут стоять в ближайшее время:
оценить возможности конечного фонда;
использовать схемы межрегионального взаимодействия и принимать больных из других субъектов;
завершить инвентаризацию медучреждений и создать единую базу данных;
развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса в регионах;
обеспечить дополнительное обучение врачей для работы с ИВЛ;
своевременно выплачивать зарплату медикам.
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