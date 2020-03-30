Легендарный пловец Фелпс установил свой первый мировой рекорд ровно 19 лет назад

23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне американский пловец Майкл Фелпс первый из своих 37 рекордов на длинной воде установил 30 марта 2001 года на чемпионате США в Остине. Фелпс побил мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем. В возрасте 15 лет и 9 месяцев Майкл стал самым молодым человеком, когда-либо устанавливавшим мировой рекорд по плаванию.
Первый мировой рекорд Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем равнялся 1.54,92. Позднее Майкл ещё семь раз улучшал собственное достижение, пока 29 июля 2009 года на чемпионате мира по водным видам спорта в Риме (Италия) не проплыл эту дистанцию за 1.51,51. Действующим рекордсменом мира является венгр Криштоф Милак, который в 2019 году преодолел 200 м баттерфляем за 1.50,73.
Фелпс — абсолютный рекордсмен по количеству золотых наград (23) и наград в сумме (28) в истории Олимпийских игр, а также золотых наград (26) и наград в сумме (33) в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.
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